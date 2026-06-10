Mi 10.06.2026
fuessball wm
Kategorie: sport Autor: rolf (erstellt am 25.06.2026 - 20:37)
.!.
und
grad mit
wikipedia link
hätt 8 vo 10 pünkt
genau so wiä dä zu 2026
und spontan git's no 2 mit 8 & 9
mal zu fuessball
oder
dänn dä zur nati
....................................................................
das isch dä sportlich fifa wm 2026 link zu srf
dänn git's än dynamische link zu nau
mit jenschtem zu däm turnier
oder aber än blick link
und als vierte
git's no
dä
*
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