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Mi 13.05.2026
im mai
Kategorie: Allgemein   Autor: rolf steiger (erstellt am 13.05.2026 - 23:05)
.!.
und
grad mit
wikipedia link
mal ganz ohni pünkt
dänn git's dä zum muttertag
 und spontan än kulti link zum elektro
.......................................................................
cooltv
das isch än blog archiv link is 2022 zum 1.mai
und zum muettertag isch's genau so
im gliche jahr aber ei zahl me
das isch zu dä uuffert
zrugg is 2025
plus dä
esc
*
 

 
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