Fr 12.09.2025
funky friday
Kategorie: musik musik musik   Autor: rolf steiger (erstellt am 12.09.2025 - 02:20)
.!.
und
grad mit
link zur kulti
und so als service
dä facebook gruppe link
und dä isch natürlich dynamisch
oder aber än 2. kulti link zum plug in jam
...........................................................................
c-side
das isch d'homepage vo dä hüttige live band
version 1 via youtube und version 2
sind än funky crew wunsch
tokyo groove j. isch
scho mal cho
plus no
kiss
*

 
