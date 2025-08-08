Fr 08.08.2025
im august
Kategorie: Allgemein Autor: rolf steiger (erstellt am 08.08.2025 - 22:44)
.!.
und
grad mit
wikipedia link
hätt 7 vo 10 pünkt
plus än zweite link mit 8
und isch zum laufende jahr 2025
plus än journal21 link zu damals am 1.8.
...........................................................................
dänn git's än blog archiv link zu bft im 2021
oder aber dä link is 2022 zu 3 i eim
und so als link vom link git's
eine zu strassepuur
und perseide
vo 2018
git's
da
*
