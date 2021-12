Di 21.12.2021 sunäwändi Kategorie: Wissen und glauben Autor: rolf steiger (erstellt am 21.12.2021 - 23:45)

und

grad mit

wikipedia link

hätt 8 vo 10 pünkt

dä "winterpunkt" im 2021

isch hütt am 16:59 uhr mez gsi

............................................................



das isch än blog archiv link is 2019

und als link vom link s'2018

oder zu solstitium

än blog link

is 13

*











.!.undgrad mithätt 8 vo 10 pünktdä "winterpunkt" im 2021isch hütt am 16:59 uhr mez gsi............................................................das isch än blog archiv link is 2019oder zu solstitium Kommentare (0)