journal21 link

und öppe's gliche via wikibu

plus än spontane link zum horoskop im blick

und dänn nöd cho isch's 2009 (reeds)

mit archiv link is 2007

.!.undgrad mitzu damals am 25.julioder eifach so als verglich's service............................................................................das isch än cooltv blog link is 2019 zu plus 7genau so wenig wiä studio 2plus än ersatz