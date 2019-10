wikipedia link

plus än ewige mystik link

dänn git's än roboter archiv link is 2018

oder so als'n bonus än watson link

und mit srf news link

.!.undgrad mithätt 8 vo 10 pünktmit dä numerologische bedütig.........................................................................und dä blog link isch is 2017 zu 10 am 10.zum physik nobelpriis 2019oder no 29 tag