link zu wikibu

dänn git's än wikipedia link

dä erscht archiv link isch is 2018 zu bionik

dänn git's d'kulti im 2012 mit 2 vo 3

so wiä au's 2010

.!.undhütt mits'journal git's im 17als plus vom tag mit 6 vo 10 pünkt...........................................................................und das isch dä blog link is 2017 zu 2 plus 7und im bild link ja nöd chozu dä chilbi