wikipedia link

plus än passende blog link

und eifach so git's dä sterbend blick link

oder dänn äs youtube clixoom video

s'objekt ultima thule

.!.undgrad mithätt 8 vo 10 pünktzrugg is 2015 mit links is 13 & 11........................................................................das isch än frägende watson astronomie linkund spontan git's äs zweit'sdrum git's no