wikipedia link

plus än blog link is 2017

das isch än link vom zweite link is 2015

oder aber än halloween link zu nau

via jahreskreis info

.!.undgrad mithätt 7 vo 10 pünkts'2016 isch am mäntig scho cho..........................................................................dänn git's än digitale futurezone alexa linkund no me zu samhain git'sgenau so wiä