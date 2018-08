mit link zu wikibu

drum git's ä chli spiegel literatur

oder än zeit kultur link zum gliche buech

spontan git's dä bitrag 432 vo 2007

da git's zahl 4321

.!.dasisch däbitrag 4321und's isch zume buech..............................................................................das isch dä blog link is 2010 zum bitrag 12342 sind no aktiv vo 5 linksplus no än