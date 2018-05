journal21 link

oder dänn zu wikibu

das isch än horoskop link zum blick

plus no än meischter link is 2009

so wiä au's 2008

.!.undgrad mitdamals am und zum 24.mai......................................................................dä blog link isch is jahr 2017 zu 6 is archivisch bi dä 6 nöd däbi gsineu isch dä