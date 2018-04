journal21 link

oder aber zu wikibu

dänn git's dä science blog link is 2017

und glücklich isch än blog link vo 2015

s'2014 isch zum shakespeare

und zu sprüch im 2013

.!.undgrad mitdamals am plus dä 25. april........................................................................das isch dä häxe link is 2016 für erwachseniliechtnahrig git's