picdumps link

dänn git's än watson link

plus än frägende text link zu 20 minute

genau so wiä dä suechend zweit link

git's via nickelodeon

.!.undgrad mitso wiä immer bi fundä isch hütt mal zu dä picdumps.........................................................................dä youtube link isch zu people are awesomeund pinguin us madagaskardrum git's no