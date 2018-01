journal21 link

wiä au dä zu wikibu

am 11. januar mit tageshoroskop link

im 2008 isch's än humanoidä link

ä so wiä au's 2007

.!.undgrad mitund oder aber so wiä einscht..........................................................................dä blog link isch is 2017 zu sechs is archivund im 2017 ebä nöd chound spontan